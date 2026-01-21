Доллар и евро снова дорожают: курс валют в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,08 грн, а евро – 50,39 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 21 января, вырос на 1 копейку и составляет 43,56 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,03 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 23 копейки и составляет 51,03 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,39 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,50 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,40 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,00 грн/евро, а курс продажи - 50,78 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 21 января официальный курс доллара к гривне на уровне 43,25 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня резко ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,72 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 42 копейки. Этот показатель стал очередным историческим максимумом евро в Украине (предыдущий был зафиксирован 13 января – 50,52 грн).

