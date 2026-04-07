Биткоин просел, потому что ультиматум Трампа Ирану давит на криптоактивы

Это падение нивелировало предыдущий рост, когда биткоин впервые с марта ненадолго превысил отметку в 70 тысяч долларов.

Биткоин во вторник, 7 апреля, снизился. Криптовалюта оказалась под давлением из-за общей нестабильности рынков накануне дедлайна, установленного президентом США Дональдом Трампом для Ирана.

Как пишет Bloomberg, крупнейшая криптовалюта подешевела на 2,2% и торговалась на уровне около 68 800 долларов по состоянию на 8:15 по киевскому времени. Падение нивелировало рост предыдущего дня, когда биткоин впервые с марта ненадолго превысил отметку в 70 000 долларов. Вторая по величине криптовалюта Ether также снизилась и потеряла до 2,8%.

Аналитик BTC Markets Рэйчел Лукас отметила, что настроения на рынке биткоина остаются негативными в краткосрочной и среднесрочной перспективе, то есть инвесторы больше ожидают падения цен, чем роста.

Риски эскалации войны с Ираном заставляют инвесторов занимать выжидательную позицию, особенно после сообщений об отказе Тегерана от прекращения огня. Трамп заявил, что открытие ключевого торгового маршрута Ормузского пролива должно стать частью любого соглашения о завершении войны.

С начала марта биткоин преимущественно торгуется в диапазоне от 65 000 до 75 000 долларов. После резкой распродажи в октябре активность на криптовалютном рынке остается слабой. Сейчас инвесторы следят за возможным завершением войны и за новым криптовалютным законодательством в США, что потенциально может подтолкнуть цифровые активы вверх.

По словам Лукас, сценарий роста биткоина зависит от двух ключевых факторов: подтвержденного и длительного прекращения огня между США и Ираном, что может снизить цены на нефть ниже 100 долларов, а также принятия в США закона Clarity Act, который ожидается в конце апреля и за которым внимательно следят институциональные инвесторы.

Курс биткоина к доллару – главные новости

1 апреля главная криптовалюта продолжила расти после того, как в марте биткоин впервые за пять месяцев подорожал. Такой рост поддержали заявления президента США Дональда Трампа о намерении завершить войну с Ираном в ближайшие недели.

В начале февраля сообщалось, что биткоин отошел от 16-месячного минимума после падения до уровня 60 тысяч долларов. Уже в конце месяца, после некоторого роста, биткоин подешевел из-за опасений относительно статуса пошлин президента США Дональда Трампа.

В целом в феврале биткоин потерял более 19% за месяц и рисковал показать самый слабый результат с июня 2022 года, когда рынок пережил волну банкротств в криптоиндустрии.

