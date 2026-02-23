Биткоин упал ниже психологического рубежа из-за Трамп

Криптовалютный рынок по-прежнему остается нестабильным.

Биткоин подешевел в понедельник, 23 февраля, из-за новой волны опасений по поводу статуса пошлин президента США Дональда Трампа.

Издание Bloomberg пишет, что первоначальный цифровой актив подешевел до почти 64 300 долларов, что стало самым низким показателем с 6 февраля. Другие токены показали еще худшие результаты: Ether, второй по величине токен, подешевел на 5,2%.

По данным биржи Binance, по состоянию на 9:28 биткоин немного поднялся и стоил 65 782,89 доллара за монету.

К потерям привело заявление официальных лица США о том, что торговые соглашения, уже заключенные с партнерами, остаются в силе, несмотря на решение Верховного суда, отменившего использование президентом Дональдом Трампом чрезвычайных полномочий для введения пошлин. 21 февраля Трамп заявил, что увеличит глобальную 10%-ую пошлину до 15%, что вызвало еще большую экономическую нестабильность.

"Криптовалютный рынок по-прежнему остается нестабильным, и участники рынка рассчитывают на поддержку на уровне 60 000 долларов", - сообщила соучредитель Orbit Markets Кэролайн Морон.

В начале этого месяца биткойн потерял всю прибыль, полученную с момента переизбрания Трампа в ноябре 2024 года. Надежды на то, что вторая администрация Трампа будет более лояльна к криптовалютам, привели к рекордному росту цены биткойна до более чем 126 000 долларов в октябре прошлого года, но сразу после этого началась массовая распродажа, которая с тех пор не дает цифровым активам оправиться. Общий объем криптовалютного рынка сократился более чем на 2 триллиона долларов, причем особенно сильно пострадал рынок мелких токенов.

Только за последние 24 часа рынок криптовалют потерял еще 100 миллиардов долларов в стоимости, согласно данным CoinGecko.

По словам аналитика BTC Markets Рэйчел Лукас, 65 000 долларов - ключевой уровень поддержки для токена.

"Решительный прорыв ниже этого уровня приведет к падению до 60 000 долларов. Чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, необходимо вернуть 70 000 долларов", - объяснила Лукас.

Самая популярная криптовалюта ни на шутку перепугала трейдеров. Биткоин рухнул до 16-месячного минимума - до уровня 60 000 долларов.

6 февраля токен начал отходить от минимумов. Это произошло на фоне глобальной распродажи акций технологических компаний. Также на настроения на крипторынке повлияла распродажа драгоценных металлов.

