Биткойн обвалился до новой психологической отметки: сколько стоит криптовалюта

Криптовалюты переживают сложный период уже несколько месяцев после рекордного обвала в октябре.

Биткойн в пятницу, 6 февраля, отошел от 16-месячного минимума после падения до уровня 60 000 долларов. Это произошло на фоне глобальной распродажи акций технологических компаний, которая распространилась на другие рисковые активы, но в конце недели начала ослабевать.

Как пишет Reuters, крупнейшая в мире криптовалюта в последний раз выросла на 3,3% до 65 198,20 долларов, отыграв потери после падения на 5% до минимума в 60 008,52 долларов ранее в течение сессии.

По информации платформы binance, по состоянию на 10:05 биткоин стоил 64 762,78 доллара.

Видео дня

Впрочем, биткойн по-прежнему находится вблизи самого слабого уровня с октября 2024 года – месяца, предшествовавшего победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, когда он во время кампании заявлял о намерении поддерживать криптовалюты.

Эфир подорожал почти на 4% – до 1 919,37 доллара, после того как ранее во время сессии опускался почти до 10-месячного минимума 1 751,94 доллара.

По данным CoinGecko, от пика в 4,379 трлн долларов в начале октября глобальный крипторынок потерял около 2 трлн долларов капитализации, причем только за последний месяц было "стерто" более 1 трлн долл.

На настроения на крипторынке повлияла и недавняя распродажа драгоценных металлов и акций. В частности, золото и серебро стали более волатильными, но в пятницу давление продаж ослабло.

Уже некоторое время динамика биткоина тесно связана с более широким технологическим сектором: цена росла, в частности, на волне энтузиазма инвесторов вокруг искусственного интеллекта.

"Возвращение биткоина к уровню около 60 000 долларов – это не "смерть" криптовалют. Это скорее расчет, который наступил для гособлигаций и фондов, которые воспринимали биткоин как актив с односторонним движением без реального контроля рисков. Те, кто поставил слишком много или считал, что цены могут только расти, теперь на собственном опыте узнают, что такое настоящая рыночная волатильность и управление рисками", – отметил сопредседатель Hong Kong Web3 Association Джошуа Чу.

В конце концов, криптовалюты переживают сложный период уже несколько месяцев после рекордного обвала в октябре прошлого года, когда биткойн резко упал с пиковых значений. Это привело к охлаждению настроений инвесторов в отношении цифровых активов.

Аналитики Deutsche Bank в своем отчете отметили, что в январе с американских биткоин-бирж зафиксировали отток более 3 млрд долларов – после оттоков примерно на 2 млрд долл. в декабре и 7 млрд долл. в ноябре.

Курс биткоина к доллару – последние новости

5 февраля биткоин оказался на грани пробития психологической отметки в 70 000 долларов, упав до 70 052,38 доллара, что было самым низким уровнем с ноября 2024 года.

3 февраля биткоин упал до самого низкого уровня с момента переизбрания Дональда Трампа президентом США в начале ноября 2024 года, после чего в стране сформировалась более дружественная к криптовалютам администрация.

Вас также могут заинтересовать новости: