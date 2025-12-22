С 2024 года в рамках программы в государственный бюджет уже поступило более 26,7 млрд евро.

В государственный бюджет Украины поступило 2,3 миллиарда евро от Европейского Союза в рамках финансового инструмента Ukraine Facility.

Как сообщили в Министерстве финансов, в частности, правительство привлекло 2,1 миллиарда евро кредитных средств и 200 миллионов евро гранта. Средства будут направлены на финансирование первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства.

Отмечается, что для получения очередного регулярного транша от ЕС Украина выполнила восемь реформационных шагов, необходимых для выделения шестого транша, а также один шаг, предусмотренный в рамках четвертого транша.

В министерстве напомнили, что программа поддержки Украины Ukraine Facility была начата в 2024 году сроком на четыре года. Всего с 2024 года в государственный бюджет уже поступило более 26,7 млрд евро, из которых в 2025 году - более 10,6 млрд евро. Общий объем финансирования, предусмотренный инструментом для Украины, составляет около 50 млрд евро.

11 декабря Совет ЕС принял решение о выплате Украине 2,3 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Для этого Украина выполнила 8 из 10 индикаторов, предусмотренных Планом Украины: был реализован ряд системных реформ в управлении государственными финансами, зеленом переходе и охране окружающей среды, а также оптимизации бизнес-среды, финансовых рынков и судебной системы.

19 декабря лидеры Европейского Союза достигли соглашения о займе 90 миллиардов евро на финансовых рынках, чтобы поддержать Украину в течение следующих двух лет. Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предлагали передать средства путем конфискации российских активов в бельгийских банках.

Однако премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер отказался из-за опасений судебных исков и других репрессий со стороны Москвы. В результате Евросоюз принял план Б, по которому совместные займы будут гарантированы бюджетом ЕС, который финансируется странами-членами.

