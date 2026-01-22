Премьер Бельгии считает, что конфискация активов РФ станет актом войны

Барт де Вевер считает, что нельзя просто забрать российские средства.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что полная конфискация государственных активов Российской Федерации, обездвиженных в пределах Европейского Союза, станет актом войны.

Об этом Барт де Вевер сообщил во время выступления на Украинском завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Бельгийский премьер считает тему российских государственных активов "очень чувствительной".

"Прежде всего, я хочу сказать, что Европа обязана финансировать Украину, и мы это сделали. Европа никогда не выиграет "награды красоты" из-за того способа, которым принимаются решения. Но, в конце концов, мы имеем результат – 90 млрд евро, чтобы профинансировать Украину в этом и следующем году", – заявил де Вевер.

Он напомнил, что остается незамеченным то, что Евросоюз решил обездвижить на неопределенный срок средства российского Центрального банка, которые хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Де Вевер подчеркнул, что эти средства "обездвижены", а не "заморожены".

"Это очень важное решение, поскольку, конечно, вы не можете просто взять чьи-то деньги. Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Европа не воюет с Россией. Вы не можете просто конфисковать деньги, потому что это акт войны. И это не следует недооценивать. Такого никогда не происходило в истории. Обеспеченные деньги, даже во время Второй мировой войны, никогда не были конфискованы. Это был бы первый случай в истории, если бы это произошло, и это имело бы серьезные последствия для Европы и для доверия к финансовой системе, и для еврозоны", - подчеркнул бельгийский премьер.

Он заявил, что свободных средств не существует.

Также, по его словам, некоторые европейские страны не являются проукраинскими и могут выступить против продления санкций, а это может привести к тому, что придется освободить российские активы.

Он уточнил, что российские активы будут обездвижены до конца войны, и когда будет мирное соглашение, тема этих активов будет на повестке дня.

Как подчеркнул де Вевер, если в этот момент он будет до сих пор на посту, то использует свой голос, чтобы каждый цент был использован на восстановление Украины.

"Мне было бы очень грустно видеть, если бы хотя б один евро вернулся в Москву", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Евросоюзе приняли решение о бессрочном замораживании российских активов. Это открыло путь для репарационного кредита для Украины.

В частности, с целью удовлетворения насущных финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы в ЕС решили предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро. Впрочем, средства на этот заем будут взяты не непосредственно из замороженных российских активов, а на основе заимствований на рынках капитала, подкрепленных бюджетными запасами Евросоюза.

