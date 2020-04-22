Карантин в Украине: Кабмин одобрил выплату денежной помощи ФОПам с детьми

Также упрощен доступ к социальной помощи для граждан, потерявших работу вследствие карантина.

Кабинет министров Украины поддержал постановление Министерства социальной политики о предоставлении денежной помощи физическим лицам-предпринимателям, имеющим детей, на период действия карантина в связи с чрезвычайной ситуацией в Украине, вызванной коронавирусной болезнью.

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Соответствующее постановление принято на заседании правительства с дальнейшей доработкой в течение трех дней.

Как отметила присутствовавшая на заседании министр социальной политики Марина Лазебная, постановление предусматривает предоставление помощи на каждого ребенка физлиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, которые принадлежат к первой или второй группе плательщиков единого налога и не используют наемный труд.

«Эти люди преимущественно работают в сфере услуг, сейчас они лишены дохода, поэтому мы предлагаем помощь на каждого ребенка до 10 лет в размере прожиточного минимума, предусмотренного для детей такого возраста», - сказала Лазебная.

Кроме того, по словам министра, для граждан, потерявших работу, упрощается доступ к получению помощи для малообеспеченных семей.

«Гражданам, которые зарегистрировались как безработные, будет начислена помощь. Размер помощи может составить в среднем 3 тыс. грн, к нам могут обратиться, по нашим расчетам, около 100 тыс. семей», - сообщила Лазебная.

Также, согласно постановлению, предполагается увеличение срока наличия просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг с двух до трех месяцев при решении вопроса о продлении субсидий на следующий период.

Средства на данные мероприятия предполагается выделить из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, необходимые для борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и предполагающие повышение бюджетного дефицита втрое – до 298 млрд грн.

Кабинет министров Украины поддержал постановление Министерства социальной политики о выплате одноразовой денежной помощи в размере 1 тыс. грн отдельным категориям населения.