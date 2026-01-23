ФОПы получат помощь из-за энергетического кризиса: Свириденко раскрыла детали

Заявку на выплаты предприниматели смогут подать через портал "Дия".

Кабмин вводит дополнительную поддержку для предпринимателей в условиях чрезвычайной энергетической ситуации, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, малый и средний бизнес продолжает работать, несмотря на аварийные отключения из-за российских обстрелов, и из-за этого несет дополнительные расходы. Правительство приняло пакет поддержки, который включает разовые денежные выплаты и нулевые кредиты на энергооборудование.

"ФОП 2-3 групп, работающие в социально важных сферах - заведения питания, аптеки, кафе, продуктовые магазины, пекарни и другие заведения и услуги первой необходимости, смогут получить разовую выплату от 7 500 до 15 000 грн. Размер выплаты зависит от количества наемных работников, при условии наличия как минимум одного работника", - сообщила Свириденко.

Заявку предприниматели смогут подать через портал "Дия". Далее ее верифицируют банки-партнеры, а Государственная служба занятости перечисляет средства, которые можно потратить на приобретение и ремонт энергооборудования, топливо для генераторов и оплату услуг электроэнергии.

Также предприятия, которые соответствуют критериям программы 5-7-9%, смогут привлечь целевой кредит на приобретение генераторов и аккумуляторных батарей с нулевой ставкой. Разница компенсируется государством через Фонд развития предпринимательства. Премьер-министр отметила:

"Кредиты предоставляют почти 50 банков-партнеров программы 5-7-9 сроком до 3 лет. Максимальная сумма кредита - до 10 млн гривень".

Помощь во время энергетического кризиса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый работник, задействованный в аварийно-восстановительных работах после российских обстрелов, получит доплату в совокупном размере 60 тысяч гривень за январь-март.

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, дополнительные 20 тысяч гривень в месяц к зарплате будут получать работники энергетических компаний, независимо от формы собственности, предприятий ЖКХ и Укрзализныци, которые непосредственно задействованы в аварийно-восстановительных работах.

