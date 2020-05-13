Экономика Украины упадет на 4,5% - ЕБРР

В ЕБРР отметили, что в 2021 году экономика возобновит рост на уровне 5%.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 4,5% с последующим ростом в 2021 году на 5%.

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Об этом сказано в отчете банка, опубликованном на его сайте.

В ЕБРР подчеркнули, что комбинация сокращения внешнего и внутреннего спроса из-за принятых в Украине и в других странах мер карантина оказала негативное влияние на украинские секторы производства товаров и услуг.

Согласно отчету ЕБРР, сокращение поступлений от трудовых мигрантов также окажет негативное влияние на доходы украинцев.

Как сообщал УНИАН, по прогнозу главы Национального банка Украины Якова Смолия, украинская экономика, после падения в этом году на 5%, в следующие несколько лет может расти на 4% ежегодно.

Национальный банк в апреле ухудшил оценку динамики реального роста ВВП Украины на 2020 год с 3,5% роста до 5% падения.

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в нашей стране в 1993 году банк в совокупности выделил более 14,54 млрд евро в пользу свыше 460 проектов.

В 2019 году банк инвестировал более 1,1 млрд евро в 51 проект в государственном и частном секторе Украины.

Европейский банк реконструкции и развития на протяжении 2020-2021 годов выделит 21 миллиард евро для поддержки экономик стран-клиентов в борьбе с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса.