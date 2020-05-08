Глава Нацбанка: экономика упадет на 5%, но вырастет в следующие годы

При этом он не исключает, что НБУ в июне может пересмотреть прогноз относительно падения отечественной экономики.

Украинская экономика после падения в этом году на 5%, в следующие несколько лет может расти на 4% ежегодно, о чем во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий.

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При этом он отметил, что в нынешний кризис отечественная экономика вошла в лучшем состоянии, чем во время кризисов 2008 и 2014 годов.

По его словам Смолия, этому поспособствовали умеренная инфляция, эффективная политика плавающего курса, валютная либерализация, невысокий дефицит текущего счета, значительный объем международных резервов, взвешенная фискальная политика, а также реформированный банковский сектор, который ранее выступал катализатором кризисов.

«Эти достижения и реформы минувших лет, быстрые и эффективные действия Национального банка, антикризисная фискальная политика - все это вместе станет залогом того, что украинская экономика упадет не более чем на 5% в 2020 году. Уже в третьем квартале, сразу после окончания карантина, она активно начнет восстанавливаться. Тогда постепенно начнет уменьшаться безработица. В следующие годы мы увидим рост экономики на уровне 4%», - сказал он.

Однако глава Нацбанка также не исключил, что НБУ в июне на заседании своего монетарного комитета может пересмотреть прогноз относительно падения отечественной экономики на 5% до конца 2020 года.

«Мы исходили из макропрогноза, который рассматривали в марте, и мы оценивали ситуацию, в которой находится украинская экономика и экономика стран, с которыми мы имеем торговые отношения, и что происходит на глобальных товарных рынках. Этот прогноз может быть пересмотрен на следующем заседании нашего монетарного комитета, которое состоится в июне, и он может быть изменен», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в апреле ухудшил оценку динамики реального роста ВВП Украины на 2020 год с 3,5% роста до 5% падения.