В 'ПриватБанке' резко подорожала валюта: актуальный курс доллара и евро

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,25 грн, а евро – 52,36 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 10 июня, вырос на 30 копеек и составляет 45,15 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 45 копеек и составляет 52,35 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,55 гривни, а евро – по курсу 51,35 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду подорожал на 41 копейку и составляет 45,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 28 копеек – до 52,36 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 10 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,84 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла сразу на 33 копейки. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 9 июня – 44,51 грн/долл.).

По отношению к евро гривня также значительно ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты установлен на уровне 51,90 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 55 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 25 копеек и составляет 45,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,58 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 43 копейки и составляет 52,28 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,53 гривни за евро.

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