Доллар и евро резко взлетели: курс валют в Украине 10 июня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,58 грн, а евро – 51,53 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 10 июня, вырос на 25 копеек и составляет 45,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,58 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 43 копейки и составляет 52,28 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,53 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,95 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,70 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,30 грн/евро, а курс продажи – 52,00 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 10 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,84 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла сразу на 33 копейки. Этот показатель стал новым историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 9 июня – 44,51 грн/долл.).

По отношению к евро гривня также значительно ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,90 гривни за один евро, то есть украинская валюта потеряла 55 копеек.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что курс доллара в Украине на этой неделе может продолжить рост на фоне укрепления американской валюты на мировых рынках, тогда как евро рискует оказаться под давлением после резкого падения по отношению к доллару. По базовому сценарию, наличный доллар будет находиться в пределах 44,25–44,75 грн, а наличный евро – 51,25–51,75 грн.

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