Ежеквартально на счетах в Индии будет оставаться 2-3 млрд долл. в рупиевом эквиваленте, которые Россия не сможет использовать.

Продавая нефть Индии Россия вынуждена накапливать до миллиарда долларов ежемесячно в рупиях, которые остаются заблокированными за пределами страны.

Как сообщает Bloomberg, большинство наличных денег, которые агрессор не может конвертировать, принадлежат "Роснефти". Крупнейший российский экспортер сырой нефти владеет почти 50% акций Nayara Energy Ltd., второго по величине нефтеперерабатывающего предприятия Индии.

На сегодняшний день Россия получает излишек рупий, имеющих ограниченную конвертируемость, а потому российским экспортерам тяжело вывести ее за границу, и валюта просто оседает на банковских счетах.

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Как говорится в материале, ежеквартально на счетах в Индии будет оставаться 2-3 млрд долл. в рупиевом эквиваленте, которые Россия не сможет использовать.

Агрессор вновь начал обсуждать вопросы вложения этих рупий на индийском рынке капитала. А также рассматривает возможность вложения рупий в индийские инфраструктурные проекты в обмен на доли в акционерном капитале.

Российйская неыть и позиция Индиии

За последний год Россия стала ведущим поставщиком нефти в Индию, урегулировав большую часть торговли в национальной валюте и перенаправив поставки на восток, поскольку Европа отказалась от закупок после начала войны РФ против Украины.

Путин попал в ловушку так как Россия продала нефть за валюту, которую не сможет потратить. Индийское валютное регулирование ограничивает расчеты в рупиях за пределами Индии.

По состоянию на 4 мая 2023 года Россия не смогла согласовать валюту, за которую Индия могла бы покупать у агрессора дешевую нефть. Россия хочет, чтобы ей платили в китайских юанях или любой другой валюте, но не в рупиях. Москва отказалась принимать оплату в рупиях.

Российские банки начали отказываться от получения рупий. Они не хотят скопления избытков индийской валюты. Из-за этого буксует механизм торговли в нацвалютах. Хотя индийский ЦБ одобрил открытие корсчетов в рупиях российским банкам, крупные сделки не проводятся. Использовать рубли вместо рупий не желает индийская сторона.

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