Несмотря на активный рост безналичных расчетов, украинцы все чаще возвращаются к наличным деньгам, в том числе в валюте. И речь не только о повседневных бытовых расчетах, но и о сохранении сбережений.

Как отмечают журналисты портала "Минфин", "украинцы все охотнее переходят на безналичные расчеты, ведь это быстро, удобно и безопасно. Однако отказ от наличных денег остается лишь гипотетическим сценарием. Война научила нас: бумажные деньги — это не анахронизм, а важный элемент финансовой стабильности в условиях непредсказуемых вызовов. Особенно, когда речь идет о валюте".

Аналитики КИТ Group, крупнейшего оператора рынка обмена валют в Украине, подтверждают рост спроса на физические деньги. "В текущей реальности хотя бы оперативный запас наличных денег стал важным инструментом личной финансовой безопасности. Его главные преимущества — мобильность, защита от технологических сбоев в банках или кибератак на их системы, защита от форс-мажоров, включая отключение электроэнергии, перебои со связью. Наличные деньги остаются актуальными как в повседневной жизни, так и для реагирования на жизненные вызовы — срочные расходы или экстренные ситуации", — объяснили аналитики КИТ Group.

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Этот тренд подтверждает и официальная статистика, которую приводит "Минфин" со ссылкой на данные Национального банка Украины. По его данным, за 2022–2024 годы украинцы увеличили объем наличных валютных сбережений на $38 млрд. Только в январе 2025 года банки завезли в Украину $1,769 млрд — почти рекордный месячный показатель за последний год. А объем наличной гривны в обращении с начала полномасштабного вторжения увеличился на 192 млрд грн — преимущественно за счет купюр номиналом 1000 грн.

Мнение аналитиков КИТ Group о причинах роста интереса украинцев к наличным деньгам подтверждают их коллеги-финансисты и эксперты.

В частности, финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив отмечает: "Полномасштабное вторжение россии, ее атаки на инфраструктуру, в том числе хакерские, ставят под угрозу полный отказ от наличных денег в пользу более удобных безналичных расчетов. Жизнь нас научила, что определенный объем денег стоит держать в бумажной форме на случай катаклизмов".

Его мнение поддерживает член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин: "Сумму, которой хватит на 2−3 месяца жизни, нужно иметь под рукой, в очень ликвидных позициях — наличные или на счетах. 60−70% в гривне, остальное можно разделить между долларом и евро".

С ростом интереса к наличной валюте увеличивается и потребность в безопасном обмене. Как отмечают журналисты "Минфина", спрос на валюту порождает и рост мошеннических схем — фейковых обменников в арендованных помещениях, поддельных сайтов и мошеннических Telegram-каналов. В таких условиях важно не только найти выгодный курс, но и не стать жертвой злоумышленников.

"Для обмена валют нужно выбирать те места, к которым есть доверие. Это, например, можно делать в кассах банков. Здесь риск наткнуться на мошенников минимален. Так же, как и в надежных обменниках, — отмечает Андрей Шевчишин. — Если вы проверили, что у пункта обмена есть лицензия, видите, что туда периодически приезжают инкассаторы, то, наверное, ему можно доверять", — пояснил эксперт и напомнил, что пользоваться услугами случайных менял — очень рискованная история.

Специалисты КИТ Group на примере своей деятельности объяснили, как надежный оператор обмена валют заботится о безопасности клиентов, сочетая цифровой и физический сервис: "В наших точках действуют видеофиксация, система контроля входа/выхода. Специалисты проверяют подлинность купюр на специализированном оборудовании. Конечно, выдаются чеки о проведенных операциях".