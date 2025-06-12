Речь идет об одном украинском продукте.

Народный артист Украины Виктор Павлик назвал "странное" условие своего рейдера, которое всегда удивляет его заказчиков, передает "Новый канал".

По словам певца, в целом его рейдер простой, но есть одно важное для него условие, без которого он не выйдет на сцену. Павлик требует нерафинированное кукурузное масло, которое, по его словам, хорошо влияет на голосовые связки.

"В моем райдере есть то, что всегда удивляет заказчиков, и они каждый раз спрашивают: "А зачем это вам?". Это кукурузное нерафинированное масло. Именно нерафинированное, это важно. Я его держу во рту перед выступлением где-то 20 минут: разбалтываю и в это время мурлычу. Это очень хорошо влияет на голосовые связки. Она как бы смазывает их и подпитывает. Но должно быть обязательно кукурузное. Оливковое - это производство Испании, Италии или Греции. А вот кукурузное - наш украинский продукт", - объяснил певец.

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В остальной части райдера Виктор Павлик остается верен классическим требованиям, типичным для большинства артистов.

"Все стандартное: закуски - рыбные и мясные, бутерброды, овощи, фрукты; напитки - фанта, кола, спрайт, водичка обычная, кофе, чай. Кроме масла, ничего неординарного больше нет", - заявил он.

При этом, как добавил Павлик, он слышал, что у "Бумбокса" в райдере указано питание для муравьиной фермы:

"Они ее возят с собой, это должна быть еда для муравьев. Это тоже неординарность - после концертов можно снимать стресс, глядя на них".

Напомним, ранее Виктор Павлик впервые рассказал о ссорах с 30-летней женой.

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