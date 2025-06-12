Один из числа освобожденных сегодня узнал о рождении сына.

Омбусмен Дмитрий Лубинец опубликовал видео с реакцией и первыми словами освобожденных сегодня из плена украинских защитников, в одном из фрагментов наш воин узнал о рождении сына.

Так, в Telegram Лубинец отметил, что возвращение из плена для одного из наших защитников стало двойной радостью.

"Его ждала не только долгожданная свобода, но и новость о рождении сына Артура. Жизнь побеждает", - написал омбусмен.

На видео можно увидеть, что выйдя из автобуса на украинскую землю военные эмоционально реагируют. Их первые слова: "Слава Украине!", "Мира желаем, только мира!", "Валя, я живой!", "Я люблю вас всех! Я люблю Украину!".

Один из освобожденных перед тем как выбросить в мусорник российскую одежду, в которой был в плену, демонстративно вытер о нее ноги. "Каждое возвращение - это совместная работа, вера и сила тех, кто ждет. Украина не оставляет своих", - отметил Лубинец в другой публикации в Telegram.

Возвращение из плена украинских защитников

Как сообщал УНИАН, в рамках договоренностей между делегациями Украины и РФ, которые состоялись в Стамбуле, сегодня состоялся очередной этап обмена пленными. В Украину вернулись освобожденные из российского плена бойцы, которые имеют тяжелые ранения или тяжелобольные.

Среди освобожденных сегодня есть защитники Мариуполя, которые находились в плену более трех лет. Все освобожденные защитники - мужчины, представители рядового и сержантского состава. По информации Лубинца, самому старшему освобожденному - 59 лет, самому молодому - 22 года.

Часть освобожденных сегодня украинских воинов считались пропавшими без вести.

9 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что состоялся новый обмен пленными. Глава государства отметил, что этот обмен в целом предусматривает несколько этапов в ближайшие дни. Среди категорий тех, кого возвращают, - раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.

10 июня стало известно об очередном этапе обмена - сообщалось о возвращении из российского плена тяжелораненых и тяжелобольных воинов. Из соображений безопасности операции точное количество освобожденных лиц будет объявлено после завершения процесса обмена, который сейчас продолжается согласно Стамбульским договоренностям от 2 июня.

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