Злоумышленники присылают письма с фейкового адреса, похожего на официальный домен НБУ.

В Национальном банке сообщили о рассылке писем с вредоносными вложениями, имитирующими официальное письмо от НБУ.

"Сегодня зафиксировали мошенническую кампанию по рассылке писем с вредоносными вложениями, имитирующими официальное письмо от НБУ - в теме письма и названии прилагаемого файла", - говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что злоумышленники присылают письма с разных электронных адресов, но в подписи отмечают фейковый e-mail: nbu@gov.nbu.ua, похожий на официальный домен Национального банка Украины.

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В НБУ объяснили, что для электронной переписки работники регулятора используют исключительно официальную корпоративную почту, которая содержит домен @bank.gov.ua

"Не загружайте файлы, приложенные к таким письмам, а также не переходите по приложенным ссылкам", - призвали в Нацбанке.

Мошеннические схемы - последние новости

Ранее УНИАН публиковал подборку сообщений, которые присылают мошенники, и советы, как уберечься от действий злоумышленников. Среди таких методов - звонки якобы от сотрудников банков с заявлениями о блокировке счета или "странном" движении средств.

За прошлый год аферисты суммарно выманили у украинцев около 1,1 млрд гривен, сообщил Национальный банк Украины. Среди самых распространенных видов мошенничества - запугивание рассказом, что близкий человек попал в больницу, совершил ДТП или задолжал деньги, а также поддельные сайты, при вводе на которых данных карты информация мгновенно передается аферистам. В общем мошенники придумали 6 схем кражи денег с карточек.

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