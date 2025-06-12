Еще несколько месяцев назад Фридрих Мерц настаивал на необходимости передать эти ракеты.

Несмотря на ранее озвученные обещания, новое правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцом не рассматривает возможность поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Германии Борис Писториус сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В частности, у Писториуса спросили, рассматривает ли новое правительство Германии поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Видео дня

"Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Я отвечаю вам: нет!" - сказал Писториус.

Немецкие ракеты Taurus и Украина

Как сообщал УНИАН, перед парламентскими выборами в Германии, которые состоялись в конце февраля, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц неоднократно высказывался о необходимости передать Украине крылатые ракеты Taurus.

Однако, став канцлером, он стал значительно осторожнее в заявлениях и уже избегал прямого подтверждения своих намерений передать эти ракеты. Позже стало известно, что Украина и Германия договорились не раскрывать публично конкретные планы по ракетам Taurus.

Вас также могут заинтересовать новости: