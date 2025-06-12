Россияне пытаются захватить последний неоккупированный участок в южной части Донецкой области.

На фронте продолжаются ожесточенные бои. На Новопавловском направлении произошло рекордное количество боевых столкновений с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Самым сложным на юге является Новопавловское направление - за минувшие сутки там зафиксирован рекорд - 46 боевых столкновений за сутки. Это больше всего с начала широкомасштабного вторжения... Эти столкновения произошли на небольшом участке линии боевого соприкосновения вблизи населенных пунктов Константинополь, Багатир, Отрадное, Комар, Веселое, Новоселка, Свободное Поле, Шевченко и в направлении Запорожского, Мирного, Запорожья", - рассказал Волошин.

Кроме того, по его словам, неспокойно на Гуляйпольском направлении, где противник пытается продвинуться в направлении населенного пункта Малиновка, применяет в штурмовых действиях мотоциклы другую подобную технику, и наносит постоянно удары неуправляемыми авиационными ракетами.

Видео дня

По данным военного, на Ореховском направлении за прошедшие сутки враг провел 3 штурма в направлении населенного пункта Павловка, Малая Токмачка, Степное, и, кроме того, пытается прорвать линию обороны и захватить плацдарм вблизи Орехова. Как отмечает Волошин, эти штурмы противника подготовлены, они происходят малыми группами пехоты, при поддержке авиации, артиллерии.

По данным спикера, зафиксирован еще один печальный рекорд на южном направлении - враг применил рекордное количество дронов - было почти 800 ударов дронами-камикадзе различных модификаций, в том числе барражирующими боеприпасами "Ланцет", враг также совершил 325 сбросов с БпЛА, использовав почти 400 боеприпасов.

"Это каждый 4-5 FPV-дрон от общего количества, которое противник применял по всей линии боевого соприкосновения", - сказал Волошин.

Также он рассказал о ситуации на Херсонщине. По словам военного, основная островная зона, большинство островов, находится под огневым контролем Сил обороны. Однако противник пытается высадиться на южной части островной зоны. Как уточнил Волошин, это острова Нестрига, Бугаз и тому подобное. Также у Антоновских мостов россияне пытаются выбить ВСУ с их позиций, чтобы занять определенный плацдарм и бить по правому берегу. Военный уверяет, что эти попытки врага пока остаются тщетными.

Ситуация на юге

Как писал УНИАН, ранее представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин рассказывал, что на Приднепровском направлении, на Херсонщине, российские оккупанты пытаются оттеснить ВСУ от Антоновских мостов и захватить острова в дельте Днепра.

Говорилось, что агрессор активизировал авиацию и увеличил количество дроновых ударов. На Приднепровском направлении противник проводил перегруппировку, логистические, эвакуационные и разведывательные мероприятия для продолжения попыток захватить островную зону Днепра.

Вас также могут заинтересовать новости: