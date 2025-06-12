Президент Чехии заявил, что он разочарован тем, что Трамп не хочет продемонстрировать больше силы и четко назвать Россию агрессором.

Президент США Дональд Трамп, вероятно, не до конца понимает, что такое Россия и россияне. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Bloomberg.

"Мы четко видим, что Трамп оставляет дверь открытой для будущих отношений, в основном экономических, с Россией. У меня есть определенное подозрение, что он не до конца понимает, что такое Россия и россияне", - сказал он.

Павел отметил, что разочарован тем, что Трамп не хочет продемонстрировать больше силы и четко назвать Россию агрессором. Также он подчеркнул, что глава Белого дома не до конца воспринимает Украину как жертву российской агрессии.

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Президент Чехии подчеркнул, что Европе нужно, чтобы Вашингтон усилил давление на Кремль при помощи экономических санкций, дипломатической изоляции и военного сдерживания.

Трамп считает, что Путину, вероятно, безразлично на потери в Украине

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью ведущей Миранде Девайн заявил, что он начинает думать, что российскому диктатору Владимиру Путину безразлично на потери в Украине. Он подчеркнул, что Россия, как и Украина, теряют много солдат.

Также президент США добавил, что между Украиной и Россией якобы был достигнут определенный прогресс. Тем не менее потом "бомбили то, что не должны были бомбить".

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