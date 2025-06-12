Также глава МИД Польши отметил, что обеспокоен российским теневым флотом.

Российские обстрелы говорят о том, что российский диктатор Владимир Путин "насмехается" над мирными усилиями президента Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает The Guardian.

Также он рассказал, что Европа усиливает свои оборонные планы, увеличивая расходы на вооружение. По его словам, лидерам ЕС необходимо "разработать стратегию относительно того, что делать, чтобы помочь Украине защитить себя от этого российского нападения".

Кроме того, Сикорский подчеркнул, что обеспокоен российским теневым флотом кораблей, "которые перевозят огромное количество нефти под экзотическими флагами или вообще без флага" и "представляют материальную опасность для такого мелководного, закрытого моря, как Балтийское".

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Политика Трампа в отношении РФ - последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что начинает думать, что Путину безразлично на потери в Украине. По его словам, Москва "теряет по 5 тысяч военных каждую неделю".

"Возможно, ему (Путину, - УНИАН) безразлично, я начинаю думать, что ему безразлично. Он теряет много солдат, как и Украина. Мы увидим, что будет дальше", - сказал президент США.

Также политик отметил, что между Украиной и Россией якобы был достигнут определенный прогресс, однако потом "бомбили то, что не должны были бомбить", поэтому прогресс был поставлен на паузу.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский объяснил, чего хочет Путин. По его словам, Россия просто врет Дональду Трампу и он сам это видит. Глава государства добавил, что Путин ничего не понимает, кроме силы.

"А у Америки есть эта сила и я очень надеюсь, что Америка это видит и понимает", - заверил он.

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