Афера с пробегом обходится нашей стране более чем в 1,9 млрд гривень ежегодно.

При покупке автомобиля со скрученным пробегом, украинцы платят в среднем на 6,5% больше. Об этом УНИАН сообщили специалисты онлайн-базы о подержанных транспортных средствах carVertical.

"Так, автомобиль за 450 тыс. грн со скрученным пробегом может стоить всего 420 тыс. грн. То есть покупатель переплачивает около 30 тыс. грн. Чем выше цена автомобиля, тем больше потенциальные убытки. Покупатели элитных машин могли неосознанно переплатить тысячи гривень", - говорят в carVertical.

Выводы были получены на основе анализа данных по истории приобретенных машин, средней цены подержанных автомобилей, доли авто со скрученным пробегом и финансового влияния афер с одометром в 17 европейских странах.

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Чем выше цена авто, тем больше потенциальные убытки. Если говорить об элитных авто, то покупатели могли неосознанно переплатить тысячи гривень.

По словам специалистов, афера с пробегом стоит нашей стране более 1,9 млрд гривень ежегодно.

При этом финансовое влияние махинаций с одометром в Западной Европе даже больше, чем в Восточной.

Наибольшие потери несут водители в Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Согласно подсчетам, Великобритания ежегодно теряет около 63 млрд гривень из-за скручивания пробега. В целом согласно отчету Европарламента за 2018 год убытки от махинаций с одометром в пределах сообщества составляют 59-394,8 млрд гривень в год.

Для того, чтобы обезопасить себя от махинаций такого рода, эксперты советуют обращать внимание на историю транспортных средств.

Подержанные автомобили - последние новости

Напомним, ранее специалисты Института исследований авторынка назвали области Украины, в которых наблюдаются самые низкие цены на автомобили с пробегом. Как оказалось, дешевле всего подержанные авто продают в Донецкой и Херсонской областях.

Также недавно стало известно, что в мае этого года автопарк Украины пополнили более 4,5 тыс подержанных легковых электромобилей. Наиболее популярной моделью в этом сегменте оказался автомобиль Tesla Model Y.

Всего с начала года украинцы приобрели более 20 тыс импортированных подержанных электрических авто.

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