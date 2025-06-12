Следующее поколение Google Pixel наконец-то получит аналог MagSafe.

Смартфоны линейки Google Pixel 10, хоть и останутся практически без изменений в плане дизайне, получат ряд значительных внутренних обновлений. Среди них – аналог MagSafe из iPhone.

Как пишет издание Phone Arena, компания работает над целой экосистемой магнитных аксессуаров. Магниты назовут Pixelsnap и дополнят новейшей технологией беспроводной зарядки Qi 2.2 (до 60 Вт).

Будут ли магниты в форме круга, как у Apple, пока неизвестно, а на старте продаж десятого "Пикселя" ожидается три аксессуара Pixelsnap: зарядная станция, держатель с кольцом и станция с вертикальной подставкой.

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Помимо этого, серия Pixel 10 получит чип Tensor G5, который впервые за пять лет будет производить не Samsung, а TSMC. Ожидается, что с этим чипом Google исправит проблемы, присущие чипам Tensor, включая проблему перегрева.

Презентация Pixel 10 ожидается 20 августа – на два месяца раньше типичных октябрьских презентаций. Нас снова ждут четыре модели: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и складной Pixel 10 Pro Fold.

Напомним, в апреле Google выпустила "народный" Pixel 9a. Эксперты назвали смартфон лучшим в мире Android до 500 долларов. Медленная зарядка компенсируется плавной работой, камерой флагманского уровня и крутыми ИИ-функциями.

Меж тем, если верить слухам, новые iPhone получат камеру 200 мегапикселей. Таким образом Apple наконец догонит Samsung по качеству объективов.

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