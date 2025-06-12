В то же время из-за авиакатастрофы количество жертв может увеличиться.

В Индии в результате авиакатастрофы пассажирского самолета Boeing 787, который должен был лететь в Лондон, скорее всего, погибли все 242 пассажира. Об этом заявил комиссар полиции индийского города Ахмадабад Гьянендра Сингх Малик, цитирует Indian Express.

По его словам, из-за того, что самолет упал в жилом районе с офисами, некоторые местные жители тоже могли погибнуть.

"Точное количество жертв устанавливается", - добавил Малик.

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На авиакатастрофу отреагировал премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, такой инцидент "ошеломил и огорчил всех".

"Международный аэропорт имени Сардара Валлабхаи Пателя (SVPIA) в Ахмадабаде закрыт до дальнейших распоряжений. Чиновники заявили, что катастрофа произошла примерно через девять минут после того, как самолет получил разрешение на взлет. По словам официальных лиц на месте происшествия, густой дым затруднил проведение спасательных работ, которые все еще продолжаются", - добавили в материале.

Как пишет Reuters, комиссар полиции добавил, что на месте катастрофы было найдено 204 тела. Информации о выживших не поступало. По его словам, среди найденных тел могут быть как пассажиры, так и люди, которые погибли на земле из-за падения самолета.

"Здание, на которое упал самолет, является общежитием для врачей... мы очистили почти 70%-80% территории и вскоре очистим остальное", - добавил Малик.

Другие авиакатастрофы в мире

Как писал УНИАН, в небе Финляндии столкнулись два вертолета с людьми, которые направлялись из Эстонии. На одном из бортов находилось три человека, на другом - два, все они погибли.

По информации СМИ, на борту находились эстонские бизнесмены. Оба вертолета были полностью разрушены в результате столкновения и падения. Правоохранители начали выяснять обстоятельства происшествия.

Также сообщалось, что в Нью-Йорке упал в Гудзон вертолет с детьми на борту. На борту находилось шесть человек, среди которых и дети. Позже выяснилось, что в результате авиакатастрофы никто не выжил, погибли пилот, двое взрослых и трое детей.

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