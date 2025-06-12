Также Украина рассчитывает на локализацию производства этих систем.

Германия разработала план поставки систем противовоздушной обороны Iris-T в Украину, рассчитанный на трехлетний период. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Президент рассказал, что обсуждал с немецким министром привлечение инвестиций в производство оружия в Украине, а также совместное производство на территории Германии.

"Когда мы говорим о производстве, мы говорим о наших дальнобойных возможностях. Это наши дроны, украинские технологии ракет, и другие дальнобойные возможности", - сказал Зеленский.

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Кроме того, глава государства отметил, что в этой связи увеличивается финансирование.

"Мы также благодарны за поставки систем ПВО Iris-T. И мы понимаем сейчас план поставки. Я не буду говорить сейчас обо всех деталях, но план - на ближайшие три года. И это для нас в любом случае очень важная помощь. Это не значит, что столько лет будет война. Мы хотим, чтобы война закончилась. Но все равно Украину, нашу землю и покой наших людей надо защищать качественными системами ПВО", - подчеркнул Зеленский.

Он выразил благодарность Германии за то, что сейчас есть понимание путей реализации этого проекта на ближайшие три года.

Также Украина рассчитывает не только на получение дополнительных систем Iris-T, но и на локализацию их производства, добавил президент.

"Наши компании будут участвовать в проектах [производства] ПВО и в Германии", - сказал Зеленский.

Сотрудничество Украины и Германии в производстве систем ПВО

Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины подписало меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией Diehl Defence, которая производит зенитные ракетные комплексы ПВО и ПРО IRIS-T.

Документ предусматривает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны втрое, а также открывает путь к большим индустриальным проектам, которые усилят украинскую ПВО.

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