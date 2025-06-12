В целом, в этом году помощь Германии на поддержку Украины возрастет с 7 млрд евро до около 9 млрд евро.

Германия планирует дополнительно выделить 1,9 млрд евро на поддержку Украины в этом году, в частности на производство украинского дальнобойного оружия. Решение окончательно еще не принято, но ожидается, что его утвердят. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Германии Борис Писториус сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Германия будет участвовать в финансировании дальнобойного оружия. Оно должно производиться. И в ближайшее время оно должно быть уже в наличии. Мы должны для этого предоставить финансы, для того, чтобы украинские Вооруженные силы могли закупить материалы", - сказал Писториус.

По его словам, работа в этом направлении должна осуществляться как можно быстрее и эффективнее.

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Министр обороны ФРГ напомнил, что сначала Германия планировала на этот год выделить 4 млрд евро на помощь Украине, но, впоследствии эта сумма выросла до 7 млрд евро. Теперь планируется добавить к этому объему финансирования еще 1,9 млрд евро, сказал Писториус, отметив, что решение окончательно еще не утверждено.

"Часть из этого будет направлена на финансирование проекта дальнобойного оружия. Итак, таким образом мы предоставим 9 млрд евро для поддержки Украины", - подчеркнул Писториус.

Немецкая военная помощь Украине

Как сообщал УНИАН, Германия намерена инвестировать в производство дальнобойного оружия в Украине, в том числе дронов. Были подписаны соответствующие документы, которые будут предусматривать начало финансирования новых проектов.

Также мы сообщали, что Германия не рассматривает возможность передачи ракет "Таурус" Украине. Соответствующее заявление сделал Борис Писториус.

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