Курс гривни к евро установлен на уровне 48,08 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 13 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,49 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня резко ослабила позиции. Так, официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 48,08 грн за один евро, то есть гривня потеряла сразу 62 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,40/41,43 грн/долл., а евро - 48,04/48,08 грн/евро.

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Курс валют - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 12 июня, остался на прежнем уровне и в среднем составляет 41,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 35 копеек и составляет 48,05 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,33 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 12 июня, остался на уровне предыдущего показателя и составляет 41,72 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал сразу на 35 копеек и составляет 48,20 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,12 гривни, а евро - по курсу 47,20 гривни за единицу иностранной валюты.

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