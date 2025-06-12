С осени количество переданных Украине тел постоянно растет.

Ежемесячно Украине один или два раза возвращают тела пропавших без вести, говорит Артур Добросердов, уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

"Начиная с октября прошлого года, количество тел, которое нам возвращают, постоянно увеличивается. Все знают, что страна-агрессор анонсировала большое количество тел, которое должны вернуть. Но любые комментарии по этому поводу будем давать, когда это мероприятие будет завершено", - сказал он во время брифинга в Media Center Ukraine.

Он добавил, что большинство тел, которые приходят по репатриации, находятся в сложном для идентификации состоянии. Зачастую визуально провести их опознание невозможно. По словам Добросердова, в некоторых случаях специалисты могут работать с отпечатками пальцев. Но больше всего результатов по идентификации получают именно при проведении ДНК экспертиз:

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"Семья или кто-либо другой подает заявление о розыске без вести пропавшего лица. После этого начинается этап, когда надо отобрать образцы биологии и поместить ее в электронный реестр".

Обмен телами

Как сообщал УНИАН, во время прямых переговоров между Украиной и Российской Федерацией была достигнута договоренность об обмене телами погибших военных.

Впоследствии российская сторона обвинила Украину в попытках срыва процесса обмена. Тогда в Москве заявили, что Киев якобы перенес его "на неопределенный срок".

Впрочем накануне прошел первый после встречи обмен телами павших. Во время него Украина получила 1212 погибших защитников.

Среди возвращенных "на щите" защитников - павшие на Курщине РФ, а также в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

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