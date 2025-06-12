В то же время, пока рано говорить, как в формулировках июньского саммита НАТО в Гааге будет отражен вопрос Украины.

Будущее Украины будет связано с Организацией Североатлантического договора (НАТО). На данный момент решения относительно необратимого пути Украины в Альянс, которые были одобрены на предыдущих саммитах, являются неизменными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Германии Борис Писториус сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы уже на саммитах в Вашингтоне и в Брюсселе также обсудили, что будущее Украины находится в НАТО. Я не думаю, что есть еще какие-то процессы, которые происходят в этом плане", - сказал Писториус.

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Также министр отметил, что относительно текста окончательной декларации саммита НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, и какие там будут формулировки относительно Украины, он пока ничего не может сказать.

Будет ли Украина на саммите НАТО в Гааге

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечал, что странами-членами Организации Североатлантического договора должны быть подготовлены сильные и конкретные решения для усиления Сил обороны Украины, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите лидеров НАТО.

4 июня генеральный секретарь Альянса Марк Рютте сказал, что Украина официально приглашена к участию в саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в городе Гаага.

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