Легкоатлетка рассказала о лучшем дне в жизни.

Украинская прыгунья в высоту, бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года Ирина Геращенко стала мамой, у нее родилась дочь. Об этом она сообщила в соцсети Instagram.

"Вчера был наш самый лучший день. Поздравляем тебя в этом прекрасном мире, наш маленький бриллиантик. На руках 3820 г, 55 см сплошного счастья и радости", - написала Ирина.

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В комментариях под сообщением спортсмены и поклонники искренне делились эмоциями. Некоторые лаконично писали: "Поздравляем!", "Искренние поздравления", "Класс", "Поздравляю". Другие добавляли теплые слова пожеланий: "Ирочка и Сергей, поздравляем вас. Растите здоровенькими, счастливыми на радость родителям", "Пусть ваш цветочек растет здоровым и счастливым", "Дети - это невероятное счастье и радость".

Среди реакций была и добрая улыбка: "Самые искренние поздравления! Одна просьба - позвольте выбрать ребенку хотя бы вид легкой атлетики".

Напомним, украинские спортсменки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовые медали в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Париже.

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