Вероятность растет: астероид может врезаться в Луну в 2032 году

Пока что астероид слишком далеко, чтобы его можно было наблюдать, но ученые планируют новые исследования в 2028 году.

Астрономы NASA сообщили, что вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Луной несколько возросла. Благодаря новым данным с космического телескопа Джеймса Уэбба, орбита объекта была уточнена почти на 20%, пишет Mirror.

По оценкам Центра исследований околоземных объектов NASA, вероятность удара 22 декабря 2032 года сейчас составляет 4,3% - по сравнению с предыдущими 3,8%. Хотя угроза остается низкой, подобный рост - нормальное явление при поступлении новых данных.

На ранних этапах открытия астероид даже имел минимальную вероятность столкновения с Землей. Однако дальнейшие наблюдения подтвердили: он не представляет угрозы нашей планете ни в 2032-м, ни позже.

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Пока что астероид слишком далеко, чтобы его можно было наблюдать, но ученые планируют новые исследования в 2028 году, когда 2024 YR4 снова приблизится к Земле.

Астероид наблюдала международная команда под руководством доктора Энди Ривкина из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса с помощью инфракрасной камеры телескопа Уэбба.

Напомним, что ранее астрономы обнаружили огромную черную дыру размером в 36 миллиардов солнц. Она скрывается внутри так называемой "космической подковы".

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