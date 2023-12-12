Европейскому союзу придется потратить на полноправное членство Украины от 130 до 190 миллиардов евро. Большая часть этих средств пойдет на субсидии для аграриев, которые будут определяться площадью пахотных земель и населением.
"Как густонаселенная, не очень богатая и сельскохозяйственная страна, можно предположить, что Украина будет иметь право на значительные финансовые ресурсы из бюджета ЕС. В частности, от 70 до 90 миллиардов евро пойдут на сельскохозяйственные субсидии и от 50 до 90 миллиардов евро на политику сплоченности", - говорится в отчете аналитиков Института немецкой экономики.
В рамках подготовки к ожидаемым реформам предлагается реорганизовать бюджет ЕС на 2021-2027 годы, ведь только так "политическое решение привязать Украину к себе перспективой вступления может вызвать доверие".
Если политика сплоченности ЕС перейдет к модели концентрации, где расходы ограничиваются бедными странами-членами, около 140 миллиардов евро будет доступно в течение семилетнего периода нынешней бюджетной программы.
После старта переговоров о вступлении в ЕС и последующего присоединения, Украина длительный период будет оставаться за рамками политики выравнивания. Задача Киева в этих условиях – максимально сократить переходной период до полного распространения механизмов выравнивания ЕС. Также аналитики указали, что целей вступления Украины в ЕС и НАТО нужно достигать параллельно.
Украина в ЕС - последние новости
Еврокомиссия в ноябре рекомендовала странам-членам ЕС начать переговоры с Украиной о членстве страны в Союзе. 14-15 декабря Европейский Совет соберется, чтобы рассмотреть этот вопрос. В частности, ожидается принятие организационного решения о переговорных рамках будущего переговорного процесса.
Против расширения ЕС на Украину выступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья политика полностью основываеся на деньгах Брюсселя, а не на развитии страны.
11 декабря пооявилась информация, что ЕС может отложить запланированное начало переговоров о вступлении Украины до марта следующего года из-за Будапешта.