Отмечается, что Брюсселю придется направить средства в аграрный сектор Украины.

Европейскому союзу придется потратить на полноправное членство Украины от 130 до 190 миллиардов евро. Большая часть этих средств пойдет на субсидии для аграриев, которые будут определяться площадью пахотных земель и населением.

"Как густонаселенная, не очень богатая и сельскохозяйственная страна, можно предположить, что Украина будет иметь право на значительные финансовые ресурсы из бюджета ЕС. В частности, от 70 до 90 миллиардов евро пойдут на сельскохозяйственные субсидии и от 50 до 90 миллиардов евро на политику сплоченности", - говорится в отчете аналитиков Института немецкой экономики.

В рамках подготовки к ожидаемым реформам предлагается реорганизовать бюджет ЕС на 2021-2027 годы, ведь только так "политическое решение привязать Украину к себе перспективой вступления может вызвать доверие".

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Если политика сплоченности ЕС перейдет к модели концентрации, где расходы ограничиваются бедными странами-членами, около 140 миллиардов евро будет доступно в течение семилетнего периода нынешней бюджетной программы.

После старта переговоров о вступлении в ЕС и последующего присоединения, Украина длительный период будет оставаться за рамками политики выравнивания. Задача Киева в этих условиях – максимально сократить переходной период до полного распространения механизмов выравнивания ЕС. Также аналитики указали, что целей вступления Украины в ЕС и НАТО нужно достигать параллельно.

Украина в ЕС - последние новости

Еврокомиссия в ноябре рекомендовала странам-членам ЕС начать переговоры с Украиной о членстве страны в Союзе. 14-15 декабря Европейский Совет соберется, чтобы рассмотреть этот вопрос. В частности, ожидается принятие организационного решения о переговорных рамках будущего переговорного процесса.

Против расширения ЕС на Украину выступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья политика полностью основываеся на деньгах Брюсселя, а не на развитии страны.

11 декабря пооявилась информация, что ЕС может отложить запланированное начало переговоров о вступлении Украины до марта следующего года из-за Будапешта.

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