В случае блокирования Венгрией вопросов поддержки Украины начало переговоров по вступлению может быть перенесено на март.

Европейский Союз может отложить запланированное начало переговоров о вступлении Украины до марта следующего года из-за непримиримой позиции Венгрии, пишет Euractiv.

На саммите лидеров ЕС 14-15 декабря будут обсуждаться сразу несколько вопросов, седи них – начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также о предоставлении Киеву экономической поддержки в размере 50 миллиардов евро, и о выделении еще 20 миллиардов евро на военные нужды Украины. Кроме того, будет рассматриваться вопрос о 12-м пакете санкций ЕС против России. Все эти решения требуют единогласной поддержки всех 27 стран блока.

Как пишет Euractiv, обеспечение новой финансовой помощи от Европы критически важно на фоне проблем с согласованием финансирования в США.

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В то же время премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил наложить вето на переговоры о помощи и расширении на саммите 14-15 декабря. Он требует от ЕС "стратегической дискуссии" о поддержке Киева.

Высокопоставленные дипломаты ЕС в комментарии Euractiv заявили, что в случае блокирования Венгрией вопросов поддержки Украины начало переговоров по вступлению может быть перенесено на март.

"Те, кто ожидает, что Орбан уступит, описали возможный компромисс, перенеся начало переговоров с Украиной на март при окончательных условиях. Другие переживают, что в этот раз венгерского лидера не удастся убедить", - отмечает издание.

Европейские дипломаты считают, что заявки Грузии, Боснии и Герцеговины по поводу их присоединения к ЕС Орбан поддержал, но они провалятся, если Венгрия наложит вето на Украину.

Кроме того, Орбану на саммите предстоит противостоять канцлеру Германии Олафу Шольцу, который заявил, что Берлин поддерживает начало переговоров о вступлении Киева в ЕС.

Позиция Венгрии относительно вступления Украины в ЕС

Действующее правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном последовательно ведет антиукраинскую политику. Орбан неоднократно заявлял о том, что выступает против переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также против выделения финасовой помощи нашей стране.

Еврокомиссия в ноябре рекомендовала странам-членам ЕС начать переговоры о присоединении Украины. 14-15 декабря Европейский Совет соберется, чтобы рассмотреть вопрос начала переговоров о вступлении Украины. В частности, может быть принято организационное решение о переговорных рамках будущего переговорного процесса.

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