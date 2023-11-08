В Еврокомиссии отметили, что Украина выполнила 90% рекомендаций.

Европейская комиссия рекомендует Европейскому совету начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, но отчет Еврокомиссии о завершении воплощения Украиной необходимых реформ будет представлен в марте 2024 года, потому что сейчас выполнено более 90% реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня Европейская комиссия рекомендует, чтобы Европейский совет начал переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой", - сообщила фон дер Ляйен.

Президент ЕК отметила, что украинцы глубоко реформируют страну даже во время войны за существование.

"Украина завершила... более 90% необходимых шагов, которые мы установили в нашем докладе в прошлом году", - подчеркнула она.

В частности, по ее словам, Украина продемонстрировала прогресс в реформировании системы правосудия, по отбору членов Высшего совета правосудия, по антикоррупционной программе, по борьбе с отмыванием средств, по важным мерам по ограничению влияния олигархов на государственную политику, по одобрению нового закона о медиа и прогресс в вопросе защиты национальных меньшинств.

Также она отметила, что остальные реформы уже реализуются и Еврокомиссия приветствует эти усилия.

"На этой основе мы сегодня рекомендовали, чтобы Европейский совет начал переговоры о вступлении. Мы также рекомендуем, чтобы Европейский совет одобрил рамки для переговорного процесса как только Украина воплотит текущие реформы. По этому поводу мы отчитаемся в 2024 году", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она уточнила, что Европейский совет должен принять политическое решение. В частности, заседание лидеров ЕС состоится в середине декабря и вопрос начала переговоров будет на повестке дня.

"Если Европейский совет примет политическое решение: скажет "да", что мы берем рекомендацию Еврокомиссии и начинаем переговоры о вступлении - работа может начаться немедленно. Это очень технический вопрос", - сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что Украина еще должна завершить воплощение реформ, которые уже начаты.

"И к марту мы отчитаемся о прогрессе. Но мы можем начать сразу, когда Европейский совет даст зеленый свет в своем решении в декабре", - подчеркнула президент ЕК.

Вступление Украины в ЕС - Урсула вон дер Ляйен довольна прогрессом

4 ноября на совместной пресс-конференции с президентом Украины глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что удивлена прогрессом Киева в вопросе воплощения необходимых рекомендаций для вступления в ЕС. Она подчеркнула, что потрясена видеть существенный результат от страны, которая находится в условиях войны. Она обещала обнародовать официальный отчет от ЕК в среду, 7 сентября.

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк накануне заявил, что в раках предварительных переговоров страны ЕС поддерживают начать переговоры о расширении Евросоюза с Украиной. СМИ получили внутренний отчет ЕК в котором отмечалось, что Украина выполнила 4 из 7 необходимых рекомендаций для вступления в ЕС.

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