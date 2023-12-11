Глава МИД Украины отмечает, что все страны, которые поддерживают Украину, настроены по-боевому.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщает, что борьба за решение об открытии переговоров о вступлении Украины в Евросоюз продлится до последней минуты саммита с участием глав государств и правительств стран-членов ЕС 14-15 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал журналистам после личного участия в заседании Совета ЕС на уровне глав МИД стран-членов в Брюсселе. Министр сказал, что состоялся откровенный разговор, а все страны, которые поддерживают Украину, настроены по-боевому.

"Общий настрой и сигнал - беспрецедентный уровень поддержки открытию переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. В то же время, само решение еще не принято и борьба будет продолжаться за это решение не только в ближайшие дни, но и во время самого заседания Евросовета (14-15 декабря - УНИАН). Это для всех уже очевидно", - подчеркнул Кулеба.

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В частности, эта борьба продлится до последней минуты заседания Евросовета.

В то же время, министр сказал, что после принятия Верховной Радой необходимых законодательных актов, вопросов к Украине нет. "Все поражены тем, что мы за месяц выполнили рекомендации по сути, продемонстрировали свою способность это делать. Теперь ЕС должен продемонстрировать свою способность придерживаться слова и обеспечивать единство", - добавил Кулеба.

Он уточнил, что интересным было обсуждение последствий на тот случай, если решение об открытии переговоров не будет принято.

"Сами члены ЕС в своих выступлениях подчеркивали, что это решение нужно принять не ради Украины, а ради самого ЕС и его безопасности, процветания, и если такое решение не будет принято - это будет удар по ЕС. Мы соглашаемся с этими оценками", - подчеркнул Кулеба.

Министр уточнил, что работа продолжается на всех уровнях со всеми причастными для обеспечения консенсуса.

Как подчеркнул Кулеба, он сказал европейским коллегам, что это решение все-равно состоится.

"Если кто-то там хочет, чтобы оно произошло не на этой неделе, а через несколько недель или несколько месяцев, то это плохо, но это решение все-равно будет, потому что нельзя остановить ход истории. А история движется очень просто - Украина будет членом ЕС", - сказал министр.

По его словам, это лишь вопрос времени и цены. "Наша задача - сделать цену как можно меньше, а время как можно короче. И всегда помните все, кто жалуется на то, что много денег тратится на поддержку Украины в войне против РФ, что наибольшую цену платит украинский народ, и мы не должны платить еще более высокую цену за ошибки, которые вы будете делать здесь в Брюсселе или в отдельных европейских столицах", - отметил Кулеба.

Сегодняшнее заседание Совета ЕС началось с участия Кулебы, но дальше продолжается за закрытыми дверями уже без него в связи с внутренними процедурами ЕС.

Вступление Украины в ЕС

Кулеба считает, что отказ на текущем этапе истории от начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз будет иметь разрушительные последствия для всех на континенте.

Еврокомиссия в ноябре рекомендовала странам-членам ЕС начать переговоры о присоединении Украины.

Европейский Совет 14-15 декабря соберется на уровне глав государств и правительств стран-членов, чтобы рассмотреть вопрос начала переговоров о вступлении Украины. В частности, может быть принято организационное решение о переговорных рамках будущих переговоров.

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