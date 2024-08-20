Слиток золота стандартного размера теперь стоит более 1 миллиона долларов.

Цены на золото достигли нового рекорда - выше 2500 долларов за унцию. Инвесторы ожидают, что цены на золото могут расти дальше, сообщает Business Insider.

По словам руководителя товарной стратегии датского Saxo Bank Оле Хансена, цены на золото находятся в "непрерывном ралли" с минимума в 1810 долларов за унцию в октябре.

Отмечается, что теперь слиток золота стандартного размера весом около 400 тройских унций стоит более 1 миллиона долларов. Спотовая цена золота на данный момент чуть ниже 2500 долларов за унцию, что примерно на 21% больше чем в этом году.

Видео дня

В издании отмечают, что одним из главных факторов, обусловливающих ожидания рынка относительно повышения цен на золото, является потенциальное снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) после более медленных, чем ожидалось, данных по инфляции в июле и высоких показателей безработицы.

Если председатель ФРС Джером Пауэлл на ежегодном симпозиуме центрального банка действительно даст сигнал к большему снижению ставки - например, на 50 базисных пунктов, или на 0,5% процентных пунктов, - это может способствовать росту цен на золото.

Падение процентных ставок в США обычно снижает доходность облигаций и курс доллара, что, в свою очередь, стимулирует инвестиции в золото, которое на международном уровне деноминировано в долларах.

Кроме того, более значительное снижение ставок укажет на усиление беспокойства центрального банка относительно экономической рецессии.

Основная причина, почему центральные банки снижают ставки, заключается в том, что они хотят стимулировать кредитование и, в свою очередь, экономическую активность.

Кроме того, растущие геополитические риски также повышают привлекательность золота. Риски включают войны в Украине, на Ближнем Востоке и президентские выборы в США в ноябре, считает глава товарной стратегии датского Saxo Bank Оле Хансен.

Президентские выборы в США вызывают беспокойство, поскольку оба кандидата "готовы потратить деньги, которых у них нет, тем самым еще больше повышая уровень долга США", добавил Хансен.

В Китае потребители также скупают золото, чтобы сохранить стоимость в условиях депрессивной экономической среды, масштабного кризиса недвижимости и слабой валюты.

"Постоянный спрос со стороны центральных банков на фоне геополитической неопределенности и дедолларизации, а также не в последнюю очередь способность золота предлагать уровень безопасности и стабильности, который не могут обеспечить другие активы", - отметил Хансен.

Цены на золото - последние новости

Ранее УНИАН писал, что центральные банки развитых стран ожидают, что доля золота в мировых резервах будет расти, а доллара США - уменьшаться. Они стремятся последовать примеру развивающихся рынков в покупке слитков.

В начале августа золото снова резко подскочило в цене и приблизилось к последнему рекорду. Это произошло после того, как более слабые, чем ожидалось, данные по занятости в США подтвердили ожидания, что Федеральная резервная система скоро начнет снижать процентные ставки.

Вас также могут заинтересовать новости: