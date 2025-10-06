На закупку вооружения, в частности БПЛА, будет направлено 100 млрд гривень.

Правительство увеличило нынешние расходы на оборону более чем на 300 миллиардов гривень, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"До конца года на оборону направим дополнительно 324,7 млрд грн - сегодня правительство приняло изменения в Госбюджет-2025", - написала она в Telegram.

Из 324,7 млрд грн более 310 млрд грн получит общий фонд, из них более 301 млрд грн - Министерство обороны, в частности:

202 млрд грн - на денежное обеспечение военнослужащих;

100 млрд грн - на закупку вооружения, прежде всего БПЛА всех типов - в частности FPV на оптоволокне, дронов-перехватчиков, дипстрайк-дронов;

8 млрд грн - на другие военные расходы (военные перевозки, топливо, эксплуатационные расходы).

По словам Свириденко, решение продиктовано динамикой фронта и постоянно меняющимися условиями боевых действий.

"Россия не собирается останавливаться, меняет тактику на фронте и только усиливает атаки на нашу энергетическую инфраструктуру в тылу. Мы должны быть гибкими и быстро адаптировать наши расходы, чтобы дать войску все необходимые средства и ресурсы противодействия врагу", - отметила премьер.

Основной источник финансирования увеличенных расходов - это 6 млрд евро от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Также есть почти 30 млрд грн дополнительных доходов бюджета, экономии на долговых выплатах и сокращения неприоритетных расходов.

"Итак, закупку дронов помогут профинансировать замороженные российские активы. За это мы благодарны нашим партнерам из ЕС и странам G7", - резюмировала Свириденко, добавив, что следующий шаг - за народными депутатами, которые должны проголосовать за изменения в госбюджет.

Увеличение расходов госбюджета 2025 - главные новости

В июле 2025 года Рада уже увеличивала военные расходы государственного бюджета на 412 млрд гривень. Основными факторами, которые повлияли на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета является пересмотр Минэкономики отдельных макроэкономических показателей на 2025 год, в частности среднемесячной заработной платы и прибыли прибыльных предприятий, и рост фактических поступлений по отдельным источникам доходов.

В августе парламент принял изменения в закон о государственном бюджете на 2025 год, увеличив расходы на 40 миллиардов гривень. Принятый закон касался преимущественно невоенных расходов.

