Сейчас Украина тратит на войну 172 млн долларов ежедневно.

Потребности обороны Украины на следующий год составляют не менее 120 миллиардов долларов. В этом году один день войны стоит украинскому бюджету 172 млн долларов против 140 млн в прошлом.

Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа, ссылаясь на свое выступление на конференции Yalta European Strategy.

"Сейчас война стоит 172 млн долларов каждый день. Эта цифра включает зарплаты военнослужащих, боеприпасы, оружие, но также то, о чем вы, возможно, не думаете, когда речь заходит о стоимости войны. Украина продолжает финансово поддерживать раненых военных, пропавших без вести и семьи погибших", - заявила Пидласа.

По ее словам, Украина тратит 31% своего ВВП на оборону, что является самым высоким показателем в мире, и покрывает эти расходы собственными доходами и внутренними заимствованиями.

Пидласа отметила, что ВВП Украины может казаться не слишком высоким, но это произошло из-за того, что Россия украла у нашего государства 11 лет роста. И Украине удалось восстановить довоенный уровень ВВП в 2021 году, а затем - снова в 2024, после разрушительных последствий полномасштабного вторжения.

Глава бюджетного комитета подчеркнула, что Киеву нужна помощь от международных партнеров, ведь в прошлом году Россия потратила 150 млрд долл. на войну с Украиной.

"Реалистично мы не можем сравниться с этой цифрой. Но мы стремимся обеспечить не менее 120 млрд долларов на оборону в следующем году. Эта сумма включает деньги государственного бюджета нашей страны (60 млрд долл.) и военные поставки оружия и боеприпасов через платформу "Рамштайн", PURL, SAFE, Датскую модель и другие (60 млрд долл.). 120 млрд долларов - это амбициозная цель, как с точки зрения военной помощи в натуральной форме, так и для бюджета Украины", - сказала она.

Также Пидласа в своем выступлении заявила, что уже пора изучить юридические и практические механизмы использования прямой бюджетной поддержки от стран-партнеров на расходы обороны. По ее словам, до сих пор только Великобритания позволяла использовать свои взносы в украинский бюджет на военные закупки, и теперь ЕС и другие страны должны также пойти по этому пути.

"Я думаю, это будет гораздо легче и политически приемлемо сделать за счет российских денег, а не за счет налогоплательщиков ЕС. Именно поэтому идея "Репарационного кредита", который объявила президент Еврокомиссии - или любой другой план, который поможет Украине покрыть оборонные нужды - более чем уместна... Потому что дальнейшее затягивание только продолжает войну и увеличивает ее стоимость", - добавила депутат.

В июле 2025 года депутаты поддержали увеличение расходов государственного бюджета Украины на национальную безопасность и оборону на 412 млрд гривен. Тогда уже стала критической проблема выплаты денежного обеспечения военнослужащим в августе.

В Бюджетной декларации на 2026-2028 годы правительство подготовило два сценария по размеру военных расходов, которые учитывают как прекращение огня со следующего года, так и продолжение боевых действий. По базовому сценарию в условиях прекращения огня в 2026 году, оборонные расходы на следующий год составят 1,817 трлн гривен. В случае же сохранения высокой интенсивности военных действий расходы на сектор безопасности и обороны составят 2,6 трлн гривен.

