Скупка иностранцами украинских гособлигаций может укрепить гривню - эксперт

Достаточно вероятен возврат курса к уровням 24,1-23,7 гривень за доллар.

Ожидаемый высокий спрос нерезидентов на семилетние облигации внутреннего государственного займа, дебютное размещение которых запланировано на следующей неделе, повышает вероятность возобновления укрепления гривни.

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Такое мнение УНИАН высказал старший аналитик "Райффайзен Банка Аваль" Михаил Ребрик.

"Мы ожидаем кэпы (ограничения) на 7-летки в районе 5 миллиардов гривень и хороший спрос на них. Соответственно, велика вероятность возобновления ревальвационного тренда, который вскоре будет дополнительно поддержан продажами валюты со стороны агросектора в рамках подготовки к весенним полевым работам", - сказал эксперт.

По его словам, особых фундаментальных и информационных причин для текущей девальвации гривни нет, и создается впечатление, что текущее ослабление курса носит в большей мере ситуативный характер.

"Технически с текущих котировок достаточно вероятен отскок и возврат доллара к более низким уровням 24,1-23,9-23,7. А вот пробитие и закрепление над 24,55 вполне может отправить "американца" в район 25-25,20 гривень за доллар", - считает Ребрик.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на предстоящем еженедельном ОВГЗ-аукционе 28 января впервые предложит инвесторам гривневые бумаги сроком обращения 7 лет. В дальнейшем до конца квартала семилетние ОВГЗ будут доступны инвесторам на аукционах 25 февраля и 31 марта.

Национальный банк Украины на четверг, 23 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,33 гривни/доллар, что на 7 копеек ниже предыдущего показателя.