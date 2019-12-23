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Экс-руководству "Дельта Банк" объявили подозрения в хищении 4,4 миллиардов гривень

22:57, 23 декабря 2019
Финансы
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«Дельта банк» ликвидировали в 2015 году / фото zn.ua

Сегодня правоохранители объявили подозрения бывшему руководству правления АО «Дельта Банк» в хищении 4,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Подозрения были объявлены бывшему председателю совета директоров АО «Дельта Банк», заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО «Дельта Банк» и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью.

«Должностные лица АО «Дельта Банк» незаконно выводили денежные активы в особо крупных размерах. Они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных операций за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний», - говорится в сообщении.

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В полиции также сообщили, что должностные лица АО «Дельта Банк» для прикрытия незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили ложные сведения в автоматизированную банковскую систему.

«Такие действия стали основанием для признания АО «Дельта Банк»еплатежеспособным и введения временной администрации», - напомнили в полиции.

Судебно-экономические экспертизы подтвердили убытки в размере 4,4 млрд грн.

Сейчас проверяется возможная причастность и других должностных лиц и владельцев АО «Дельта Банк» к такой противоправной деятельности.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц проводит ликвидацию «Дельта Банка» с октября 2015 года. Банк работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Его основными акционерами были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США).

12 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил ходатайство Фонда гарантирования вкладов физических лиц об аресте активов Лагуна.

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Теги: #Дельта банк