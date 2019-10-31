ФРС США снизила базовую ставку в третий раз за год

Решение ФРС ожидалось большинством аналитиков, рынки отреагировали на него спокойно.

Федеральная резервная система США снизила базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5%-1,75%.

В соответствующем заявлении регулятора отмечается, что решения о будущем движении ставки будут приниматься исходя из уровня занятости и инфляции, а также действующей и ожидаемой экономической ситуации, передает Медуза.

ФРС не стала, как раньше, обещать, что ее действия будут направлены на поддержку экономического роста, что эксперты восприняли как сигнал к возможной паузе в понижении ставки.

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ФРС снизила базовую ставку в третий раз подряд - до этого снижения были в сентябре и июне. Летнее снижение было первым за 11 лет.

Решение ФРС ожидалось большинством аналитиков, рынки отреагировали на него спокойно.

Третьего снижения накануне заседания ждали 83 из 104 аналитиков, опрошенных Bloomberg, передает РБК. 20 экспертов считали, что регулятор оставит ставку неизменной. "Думаю, они (Федеральный комитет по открытым рынкам, - ред.) в конечном итоге снизят (ставку, - ред.) еще 25 б.п., а затем приостановятся до конца этого года", - цитировала слова главного экономиста Bank of the West Скотта Андерсона газета Financial Times.

Председатель ФРС столкнулся с углубляющимся расколом внутри Комитета по открытым рынкам по поводу того, насколько "мудро" снижение процентных ставок и скорость этого снижения, писала Financial Times. И в ближайшие месяцы раскол может еще усилиться, поскольку Федрезерв решает, продолжить ли снижать ставки или остановиться.

Усиливается и давление на ФРС со стороны президента США Дональда Трампа, отмечает FT, и если ведомство намекнет на паузу в снижении ставок, последует реакция с его стороны. На прошлой неделе Трамп обвинил ФРС в том, что она "пренебрежет своими обязанностями", если не снизит ставку и не простимулирует экономический рост. Накануне сентябрьского заседания он предлагал ФРС снизить ставку до нуля или отрицательного уровня, после чего страна начнет рефинансировать свой государственный долг. Bloomberg на основе заявлений руководства ФРС писал, что Федрезерв снижать ставки до отрицательного уровня не хочет.

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Ранее три раза подряд ФРС снижала процентную ставку только в 1998 и 1995-1996 годах, оба раза избегая рецессии. Глава ФРС Джером Пауэлл ссылался на эти эпизоды из 1990-х как на "подстраховочные" снижения ставок.

Отмечается, что с 15 октября ФРС также вновь начала покупать казначейские облигации на $60 млрд ежемесячно, чтобы обеспечить банковскую систему достаточными резервами. Закупки продлятся минимум до второго квартала 2020 года. Впрочем, Пауэлл сообщил, что речь не идет о количественном смягчении (QE), к которому ФРС прибегала трижды между 2008 и 2014 годами. За те несколько раундов QE совокупный баланс регулятора увеличился примерно с $900 млн до $4,5 трлн.