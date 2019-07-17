В Украине запустили сервис «Таможенный пульс» для борьбы с коррупцией на таможне

Заместитель директора компании «Макотрейдинг» Виктория Пикшрене сообщила о попытках давления со стороны таможенных органов на работу компании после проведения вчерашнего пикета с целью найти какие-либо нарушения.

Предоставляющая таможенно-брокерские и экспедиторские услуги украинская компания «Макотрейдинг» совместно с другими экспедиторами и брокерами создала общественную инициативу «Таможенный пульс» с целью борьбы со злоупотреблениями в таможенных органах и защиты прав «белого» бизнеса.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН заместитель директора компании «Макотрейдинг» Виктория Пикшрене, «Таможенный пульс» также будет способствовать установлению лучшей коммуникации между бизнесом и Государственной фискальной службой (ГФС) в целях улучшения работы таможенных органов.

«Мы собрали инициативную группу и хотим сегодня презентовать рынку систему под названием «Таможенный пульс». Мы создали инициативную группу на странице в сети Facebook, где любой участник может подать заявку на регистрацию и после подтверждения оставить свой запрос или жалобу на работу таможенных органов. Мы будем делать все возможное, чтобы импортеры и брокеры получали решение своих проблем», - сказала Пикшрене.

По ее словам, необходимость в создании такой группы возникла в связи с тем, что существующие сегодня сервисы ГФС по работе с клиентами не предоставляют свои услуги на должном уровне. В частности, речь идет об автоматизированной системе анализа и управления рисками при осуществлении таможенного контроля (АСАУР) и таможенном сервисе «Пульс».

«Сервис «Пульс» должен работать с целью получения информации о проблеме, которая случилась при оформлении, и в течение суток разъяснить причины ее возникновения и пути решения проблемы. К сожалению, на сегодня сервис так не работает, а больше как колл-центр, там сидят представители таможенных органов, принимают входящие жалобы и на этом все заканчивается», - отметила представитель экспедиторской компании.

Пикшрене также сообщила, что 15 июля компания «Макотрейдинг» вместе с другими активистами провела акцию протеста под стенами Офиса президента, Министерства финансов и Фискальной службы, результатом которой стало назначение совещания с руководством таможни на 18 июля.

«На этом совещании мы хотим предложить внести изменения в работу таможенного сервиса «Пульс» и хотим получить одобрение на создание нашей инициативной системы «Таможенный пульс». Мы видим ее реализацию в форме рабочей группы, куда будут входить также сотрудники таможенных органов», - сказала Пикшрене, добавив, что данная группа будет функционировать «вне зависимости от полученного ответа в четверг на совещании».

Заместитель директора компании «Макотрейдинг» также сообщила о попытках давления со стороны таможенных органов на работу компании после проведения вчерашнего пикета с целью найти какие-либо нарушения.

"После проведения вчерашнего пикета руководство таможни собрало многочасовое совещание на тему работы компании «Макотрейдинг». Совещание было посвящено тому, чтобы до четверга, до нашей встречи, найти любую причину, чтобы выписать какой-то протокол или найти зацепку, чтобы сказать, что «Макотрейдинг» неправильно работает. Так как одним из инициаторов этого совещания был господин Власов (руководитель ГФС - УНИАН), у меня большая просьба заниматься реформированием своих таможенных отделов, а не заниматься компанией «Макотрейдинг», которая хочет внести свои корректировки и предложения в существующие системы, которые по мнению бизнеса работают нерезультативно", - заявила Пикшрене.

Она добавила, что сейчас на всех таможенных постах, где на оформлении пребывают грузы компании «Макотрейдинг», находятся представители отдела контрабанды и других отделов ГФС, с целью найти в фурах и контейнерах какие-либо признаки нарушений.

«Хочу сказать инспекторам, которые выполняют эту работу. Руководство, как правило, меняется, а мы не будем молчать. Если вы будете выполнять незаконные действия, то мы вынуждены будем подавать в суд», - сообщила она, добавив, что компания не хочет причинить никакого вреда ни руководству таможни, ни отдельным отделам, а лишь хочет озвучить существующие на сегодня проблемы в таможенной сфере.

Как сообщал УНИАН, в начале июля заместитель директора компании «Макотрейдинг» Виктория Пикшрене заявила, что длительная задержка контейнеров с товарами на Одесской таможне приводит к недостачам и порче, на что жалуются экспедиторы и брокеры. По словам экспедиторов, работающих на Одесской таможне, от "белого" бизнеса требуют взятки, искусственно создают препятствия и блокируют работу украинских предприятий.