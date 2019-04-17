The Guardian: Deutsche Bank готовится к наказаниям за отмывание денег России

В конфиденциальном внутреннем документе указано, что бренд банка сильно пострадал на международной арене из-за скандала, поэтому возможен отток клиентов.

Deutsche Bank может столкнуться со штрафами, юридическим преследованием и возможными судами над «руководящим менеджментом» за роль банка в схеме по отмыванию 20 миллиардов долларов из России.

Об этом свидетельствует конфиденциальный внутренний отчет банка, который оказался в руках The Guardian. В учреждении признают высокий риск того, что регуляторы в США и Великобритании пойдут на «значительные дисциплинарные действия» против нее. Deutsche Bank отмечает, что скандал навредил его «глобальному бренду». И очень вероятно, что может начаться «отток клиентов», потеря инвестиционной уверенности и сокращение рыночной стоимости.

Читайте такжеСША проверят Deutsche Bank по делу об отмывании денег из России и других стран бывшего СССР

Издание напоминает, что Deutsche Bank был втянут в масштабную операцию по отмыванию денег, которую назвали «глобальным ландроматом». Российские преступники, связанные с Кремлем и КГБ, использовали схему в 2010-2014 годах, чтобы вывести деньги в западную финансовую систему. Детективы убеждены, что общая сумма может достигать 80 миллиардов долларов.

Фальшивые компании обычно базировались в Великобритании. Они «одалживали» деньги друг у друга. Компании потом банкротились из-за этого большого фальшивого долга. Коррумпированные судьи в Молдове подтверждали долг. А миллиарды долларов перечислялись в Молдову и страны Балтии через банк в Латвии.

Deutsche Bank был использован для отмывания через его банковскую сеть, которая позволяла эффективно перекачивать грязные деньги из России в США, Евросоюз и Азию. Конфиденциальный документ в руках The Guardian подтверждает, что немецкий банк очистил свою деятельность.

Читайте такжеВ шести офисах немецкого Deutsche Bank проходят обыски по подозрению в отмывании денег

Отмечается, что он прекратил вести дела с двумя банками, которые оказались в центре скандала: молдавским Moldindconbank и латвийским Trasta Komercbanka. Регуляторы Латвии закрыли опальный банк своей страны в 2016 году.

Также в Deutsche Bank отмечают, что «сократили присутствие» в постсоветском регионе. Банк больше не имеет отношений с банками в Молдове, Латвии, Эстонии и на Кипре. Все эти страны были любимыми направлениями для грязных денег Москвы. Также банк сократил свою деятельность в России и Украине.