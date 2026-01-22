Графики отключений света с нами теперь на годы, - энергетический эксперт

По словам специалиста, в определенные месяцы года Украина будет вынуждена возвращаться к графикам.

Графики отключений света в определенные месяцы года могут сохраняться в Украине еще в течение нескольких лет даже при отсутствии новых обстрелов. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Графики закончатся года через два-три... Это я уже совсем пессимистический сценарий даю. На самом деле, когда станет нормально и тепло, немного легче будет. Но я реально думаю, что в определенные месяцы года мы будем жить с графиками еще несколько лет", - считает специалист отрасли.

Эксперт отметил, что потепление и связанное с ним снижение потребления могут существенно облегчить ситуацию в сфере энергетики.

"Мы еще не считали точно, но я думаю, что это добавляет полтора-два часа в сутки. Но сказать, что это решит ситуацию, сейчас нельзя", − добавил Александр Харченко.

Ситуация в энергетике – главное

Россияне в очередной раз атаковали отечественную энергетику, частично оставив без света несколько областей страны.

По словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, по состоянию на утро 22 января в результате ночной атаки РФ были обесточены потребители в Одесской, Харьковской и Запорожской областях.

Очень сложной остается ситуация в столице и Киевской области. По словам Некрасова, для восстановления света и тепла в столице задействовано более 160 бригад. Уже удалось частично стабилизировать работу теплогенерации.

Напомним, ранее министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что эксперты разработали технические решения, которые позволят перейти к "жестким, но прогнозируемым" графикам отключения электроэнергии в Киеве.

