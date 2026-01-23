Зарядные станции взлетели в цене: сколько тратят украинцы на энергонезависимость

Спрос на портативные зарядные устройства вырос в 14 раз.

С осени 2025 года цены на популярные зарядные станции в Украине выросли в среднем на 20-35%. Спрос на них за это время вырос в 14 раз.

Маркетплейс Prom в ответ на запрос УНИАН сообщил, что количество заказов зарядных станций резко растет каждый раз после обстрелов. Такие всплески были зафиксированы в сентябре, октябре и ноябре 2025 года. Также наблюдается повышение спроса и в январе этого года.

"Можно предположить, что высокий спрос держится осень-зима, но в декабре произошло проседание из-за праздников и других источников расходов украинцев. В январе спрос на товар снова начал расти по сравнению с декабрем. В первой половине января количество заказов выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца", – отметили представители маркетплейса.

Средний чек покупки зарядной станции за эти месяцы вырос на 23%. В январе он держится на уровне 30 тысяч гривень.

"Стоит учесть, что такой рост не зависит только от цен. На средний чек влияет и увеличение отключений света: украинцы начали выбирать более мощные – и, соответственно, более дорогие станции", – отметили в пресс-службе.

К самым популярным моделям зарядных станций относятся Bluetti (AC2P 300W, AC70P 800W, EB3A 268Wh, AC180P 1440Wh) и EcoFlow (Delta 2, Delta 3 1500, River 3, River 2 Pro, River 2 Max).

Цены на гаджеты растут неравномерно. Так, среди самых популярных станций EcoFlow Delta 2, которая подорожала с сентября на 18,6%, в то же время Bluetti AC70P прибавила сразу 34,6%. Сейчас стоимость станций отличается лишь на тысячу гривен, тогда как в начале осени Bluetti стоила почти на 5 тысяч дешевле.

Состояние энергосистемы Украины – главные новости

Из-за российских обстрелов по всей Украине действуют графики отключений электроэнергии. В некоторых регионах эти отключения являются аварийными. При этом в Киеве ситуация с энергообеспечением худшая. Здесь аварийные отключения могут длиться от пяти до семи дней, прогнозируют эксперты.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отметил, что внешнее снабжение электроэнергией в столицу до сих пор не восстановлено после массированной атаки 9 января. Тогда основной удар оккупанты нанесли по трем крупным киевским ТЭЦ: ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкой, а также по подстанциям, которые обеспечивают передачу с Ровенской АЭС и Трипольской ТЭС.

