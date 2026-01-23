Киев отрезан от энергосистемы: эксперт объяснил причину жестких отключений в столице

Киев фактически работает только на той электроэнергии, которую генерирует внутри города, ведь внешнее питание до сих пор не восстановлено после массированной атаки 9 января.
Как сообщил в комментарии УНИАН энергетический эксперт Геннадий Рябцев, во время российских обстрелов основной удар пришелся на три столичные теплоэлектроцентрали.
"Под обстрелом были в основном три крупные киевские ТЭЦ. А именно ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ. И под обстрелами были подстанции, которые обеспечивают поступление в Киев электроэнергии с других электростанций, в частности с Ривненской АЭС и с Трипольской ТЭС", - отметил эксперт.
По его словам, из-за масштабного дефицита электроэнергии можно предположить, что сейчас столица живет исключительно на собственной генерации.
"Наверное, сейчас Киев работает только на той энергии, которая генерируется в столице. И у нас нет подпитки извне. Пока не будет восстановлено дополнительное снабжение электрической энергии в Киев извне, до тех пор все это (аварийные отключения, - УНИАН) будет продолжаться", - указал Рябцев.
Он подчеркнул, что энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов еще с 9 января, что указывает на очень серьезные повреждения. Он также отметил, что у Украины тогда был существенный дефицит противовоздушной обороны, поэтому большинство российских ракет достигли целей.
"Поскольку ремонтные работы продолжаются уже с 9 января, это означает, что повреждения были серьезными. А они не могли быть несерьезными, потому что атака 9 января была успешной из-за большого дефицита ПВО. Две ракеты были сбиты только из 18. Это означает, что 16 куда-то попали", - пояснил эксперт.
Рябцев добавил, что после этой атаки не стоит ожидать существенного увеличения генерации на киевских ТЭЦ до конца отопительного сезона, поскольку степень повреждений не позволяет быстро восстановить систему.
Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости
Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов сообщил, что Россия в ночь на 23 января снова атаковала энергосистему Украины, частично оставив без света жителей Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей.
Ситуация со светом в столице остается крайне сложной. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозировал, что для возвращения почасовых графиков отключений в Киеве может потребоваться до семи дней.
23 января мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз призвал жителей столицы выехать из города из-за очень сложной ситуации в энергетике. Также он призвал работодателей организовать гибкие графики работы и, по возможности, перевести работников на удаленную работу.