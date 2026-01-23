Киев отрезан от энергосистемы: эксперт объяснил причину жестких отключений в столице

В столице уже две недели не могут восстановить электроснабжение из других регионов.

Киев фактически работает только на той электроэнергии, которую генерирует внутри города, ведь внешнее питание до сих пор не восстановлено после массированной атаки 9 января.

Как сообщил в комментарии УНИАН энергетический эксперт Геннадий Рябцев, во время российских обстрелов основной удар пришелся на три столичные теплоэлектроцентрали.

"Под обстрелом были в основном три крупные киевские ТЭЦ. А именно ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ. И под обстрелами были подстанции, которые обеспечивают поступление в Киев электроэнергии с других электростанций, в частности с Ривненской АЭС и с Трипольской ТЭС", - отметил эксперт.

По его словам, из-за масштабного дефицита электроэнергии можно предположить, что сейчас столица живет исключительно на собственной генерации.

"Наверное, сейчас Киев работает только на той энергии, которая генерируется в столице. И у нас нет подпитки извне. Пока не будет восстановлено дополнительное снабжение электрической энергии в Киев извне, до тех пор все это (аварийные отключения, - УНИАН) будет продолжаться", - указал Рябцев.

Он подчеркнул, что энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов еще с 9 января, что указывает на очень серьезные повреждения. Он также отметил, что у Украины тогда был существенный дефицит противовоздушной обороны, поэтому большинство российских ракет достигли целей.

"Поскольку ремонтные работы продолжаются уже с 9 января, это означает, что повреждения были серьезными. А они не могли быть несерьезными, потому что атака 9 января была успешной из-за большого дефицита ПВО. Две ракеты были сбиты только из 18. Это означает, что 16 куда-то попали", - пояснил эксперт.

Рябцев добавил, что после этой атаки не стоит ожидать существенного увеличения генерации на киевских ТЭЦ до конца отопительного сезона, поскольку степень повреждений не позволяет быстро восстановить систему.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

Первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов сообщил, что Россия в ночь на 23 января снова атаковала энергосистему Украины, частично оставив без света жителей Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей.

Ситуация со светом в столице остается крайне сложной. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозировал, что для возвращения почасовых графиков отключений в Киеве может потребоваться до семи дней.

23 января мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз призвал жителей столицы выехать из города из-за очень сложной ситуации в энергетике. Также он призвал работодателей организовать гибкие графики работы и, по возможности, перевести работников на удаленную работу.

