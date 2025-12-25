Путин заявил, что США и РФ обсуждают совместное управление ЗАЭС без участия Украины

По словам российского диктатора, ЗАЭС интересует США как объект для майнинга криптовалюты.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы между Россией и США идет обсуждение о возможности совместного управления Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) без участия Украины. Об этом Путин заявил на встрече с представителями российского бизнеса, пишет Коммерсант.

Также, как заявил российский диктатор, США якобы выразили заинтересованность в Запорожской атомной электростанции, как в объекте для майнинга криптовалюты. Он добавил, что Украину к управлению ЗАЭС не будут привлекать.

При этом, глава Кремля добавил, что по инициативе США рассматривается возможность поставки электроэнергии с оккупированной ЗАЭС для Украины.

Путин добавил, что на ЗАЭС продолжают работать украинские специалисты, однако все они, по его словам, получили российские паспорта.

Примечательно, что в марте 2022 года российские оккупанты взяли под свой контроль ЗАЭС, расположенную в городе Энергодар на левом берегу Днепра почти с начала полномасштабной военной агрессии против Украины.

Российская оккупация ЗАЭС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский поделился, что США предлагают, чтобы ЗАЭС совместно эксплуатировалась Украиной, США и Россией в пропорциях "33% на 33% на 33%". Однако Киев не хочет видеть Кремль в составе совместного предприятия по использованию ЗАЭС. Поэтому, Украина предлагает США, чтобы 50% произведенной электроэнергии получала Украина, а по остальным 50% Америка сама могла определять распределение. Зеленский отметил, что ЗАЭС не сможет нормально работать без восстановления плотины Каховской ГЭС, а на это нужны значительные средства.

Также мы писали, что Зеленский отметил, что договоренностей о судьбе ЗАЭС после окончания войны пока нет. Он добавил, что вокруг ЗАЭС есть множество вопросов, которые касаются не только распределения электроэнергии. В частности, это касается доступа к станции и ее безопасности. По его словам, если на ней будут работать украинские специалисты, то встанет вопрос, где они будут жить. Поэтому, все эти моменты, по словам Зеленского, следует согласовывать с МАГАТЭ.

