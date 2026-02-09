Эксперт озвучил главную цель ударов России по украинскому газу

По словам Андрея Закревского, увеличение добычи газа и развитие подземных газохранилищ должно стать ключевым приоритетом.

Россия ударами по газовой инфраструктуре стремится разделить газотранспортную систему на острова, чтобы оставить украинцев без "голубого топлива". Такое мнение в эфире NV высказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

"Враг будет пытаться "разделить" нас на газовые острова так же, как и с электричеством", - отметил эксперт.

По его словам, атаки на объекты газовой инфраструктуры не прекращались, но менялись приоритеты.

"Сначала пытались точечным ударом вывести из строя крупнейшее подземное хранилище газа - это не удалось. Теперь же акцент на газораспределительных сетях... Почему? Потому что они увидели, что не удалось привести к коллапсу", - отметил Закревский.

Он добавил, что теперь Россия проверяет, сможет ли вызвать системный обвал в обеспечении газом украинцев.

"На данный момент это им не удалось. И здесь стоит отдать должное руководству НАК "Нафтогаз": к такому сценарию готовились весь прошлый год. С весны началась диверсифицированная закачка газа по всей стране", - отметил эксперт.

Кроме того, он указал, что увеличение добычи газа и развитие подземных хранилищ должно стать ключевым приоритетом.

Атака РФ на газовую инфраструктуру Украины - последние новости

Россия продолжает систематически атаковать газовую инфраструктуру Украины. Вражеские удары, по неофициальным данным, уже уничтожили примерно 60% газового производства.

Со своей стороны НАК "Нафтогаз Украины" из-за последствий атак на газовую инфраструктуру вынуждена увеличить импорт газа. По словам коммерческого директора группы Сергея Федоренко, Украина достигла предварительных договоренностей о финансировании импорта газа, который нужен для прохождения отопительного сезона.

