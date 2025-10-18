За этим могут последовать дополнительные санкции со стороны Евросоюза.

Давление США и Европы на азиатских покупателей российских энергоносителей может ограничить импорт нефти в Индию с декабря, что приведет к удешевлению поставок для Китая. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Япония вряд ли прекратит поставки сжиженного природного газа (СПГ) с Сахалина в ближайшее время, полагают торговые источники и аналитики.

Вашингтон оказывает давление на Китай, Индию и Японию в ходе торговых переговоров, чтобы они сократили закупки российской нефти и СПГ, а Великобритания только что ввела санкции в отношении китайских и индийских компаний. Важно, что за этим могут последовать дополнительные санкции со стороны Евросоюза.

Видео дня

По данным аналитической компании Kpler, морские поставки ключевых сортов российской нефти в Китай и Индию в октябре, как ожидается, восстановятся до примерно 3,1 млн баррелей в сутки, что является максимальным объемом с июня. По словам старшего аналитика Kpler по нефти Мую Сю, этот импорт, как ожидается, останется на высоком уровне в течение ноября, учитывая резкий рост экспорта из России. Она добавила:

"Однако внезапные санкции Великобритании в отношении китайских и индийских нефтеперерабатывающих заводов, а также возможность принятия дополнительных мер со стороны ЕС или даже США могут побудить покупателей к более осторожному подходу при размещении новых заказов до появления дополнительных разъяснений".

Российская нефть - последние новости

Ранее сообщалось, что США и Индия провели продуктивные торговые переговоры. Индийские нефтепереработчики уже сокращают импорт российской нефти на 50%.

В то же время источники журналистов в Индии сообщили, что сокращение поставок российской нефти пока незаметно и может быть отражено в показателях импорта за декабрь и январь.

Вас также могут заинтересовать новости: