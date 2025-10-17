Два индийских НПЗ, по данным Reuters, уже заказали 4 миллиона баррелей нефти не из России.

США и Индия провели продуктивные торговые переговоры. Индийские нефтепереработчики уже сокращают импорт российской нефти на 50%, сообщил изданию Reuters представитель Белого дома.

В то же время источники журналистов в Индии сообщили, что сокращение поставок российской нефти пока незаметно и может быть отражено в показателях импорта за декабрь и январь. По словам собеседников агентства, НПЗ уже разместили заказы на поставки сырья в ноябре. При этом часть заказанной нефти должна прибыть в декабре.

По информации Reuters, два индийских нефтеперерабатывающих завода купили 4 миллиона баррелей гайанской нефти у американской компании Exxon Mobil с поставкой в конце 2025 или в начале 2026 года.

Отмечается, что самый мощный завод в Индии - Indian Oil Corp впервые приобрел два миллиона баррелей гайянской нефти марки Golden arrowhead с поставкой в декабре или в начале января. Другой нефтепереработчик, Hindustan Petroleum Corp, впервые купил нефть с месторождений Liza и Unity Gold, причем 2 миллиона баррелей будут поставлены в течение этого же периода.

Как известно, после полномасштабного вторжения, Индия и Китаем стали ключевыми импортерами российской нефти.

Индия и пошлины Трампа - последние новости

Еще летом 2025 года на фоне потенциального введения США вторичных санкций в отношении покупателей российской нефти индийский чиновник заявил о том, что Нью-Дели сможет заменить сырье из РФ, если оно попадет под ограничения.

Более того, некоторые индийские НПЗ даже временно приостанавливали импорт российского "черного золота".

Однако торговые противоречия между Вашингтоном и Нью-Дели и непубличная ссора президента США Дональда Трампа и премьера Индии Нарендры Моди сказались и на планах прощания с российской нефтью. Индийские чиновники заявили, что не откажутся от покупки нефти у Москвы.

Впрочем, на фоне возобновления торговых переговоров ситуация изменилась и 15 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Индия согласилась отказаться от российской нефти и некоторые индийские заводы, по неофициальной информации, готовятся сократить покупку российского сырья.

